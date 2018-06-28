«Там сильное течение»: на Оби пропал рыбак из Новосибирска

Спасатели ищут пропавшего с помощью лодок 
Спасатели ищут пропавшего с помощью лодок 

Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области второй день ищут 57-летнего рыбака, который пропал в реке Обь на границе Новосибирской и Томской областей.


По информации спасателей, заявка на поиски пропавшего рыбака поступила 25 июня.


«Пропавший родом из Новосибирска. С другом он уехал туда на рыбалку. Поставили лодку, но пока готовились, лодка оторвалась. Мужчины кинулись за лодкой, один через какое-то время остановился, а другой, пропавший, поплыл за лодкой дальше», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АСС НСО.


По информации пресс-службы ведомства, сейчас спасатели продолжают поиски пропавшего с помощью лодок.


«Водолазные работы проводить нельзя, там сильное течение. Пропавшего ищут по берегам, островам и лесу», — резюмировали в пресс-службе АСС НСО.


В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.

Прочтений: 952
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено