«Там сильное течение»: на Оби пропал рыбак из Новосибирска

Спасатели ищут пропавшего с помощью лодок

Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области второй день ищут 57-летнего рыбака, который пропал в реке Обь на границе Новосибирской и Томской областей.







По информации спасателей, заявка на поиски пропавшего рыбака поступила 25 июня.





«Пропавший родом из Новосибирска. С другом он уехал туда на рыбалку. Поставили лодку, но пока готовились, лодка оторвалась. Мужчины кинулись за лодкой, один через какое-то время остановился, а другой, пропавший, поплыл за лодкой дальше», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АСС НСО.





По информации пресс-службы ведомства, сейчас спасатели продолжают поиски пропавшего с помощью лодок.





«Водолазные работы проводить нельзя, там сильное течение. Пропавшего ищут по берегам, островам и лесу», — резюмировали в пресс-службе АСС НСО.





В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.

