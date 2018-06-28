«Там сильное течение»: на Оби пропал рыбак из Новосибирска
Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области второй день ищут 57-летнего рыбака, который пропал в реке Обь на границе Новосибирской и Томской областей.
По информации спасателей, заявка на поиски пропавшего рыбака поступила 25 июня.
«Пропавший родом из Новосибирска. С другом он уехал туда на рыбалку. Поставили лодку, но пока готовились, лодка оторвалась. Мужчины кинулись за лодкой, один через какое-то время остановился, а другой, пропавший, поплыл за лодкой дальше», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АСС НСО.
По информации пресс-службы ведомства, сейчас спасатели продолжают поиски пропавшего с помощью лодок.
«Водолазные работы проводить нельзя, там сильное течение. Пропавшего ищут по берегам, островам и лесу», — резюмировали в пресс-службе АСС НСО.
В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС