Новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе

Власти не исключают, что из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации
Власти не исключают, что из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и ветер.


Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня днём, 28 июня, в городе пройдёт дождь с грозой. Также ожидается усиление ветра до 10 м/с, местами порывы до 17 м/с.


«Возможно возникновение аварийных ситуаций: сбой в работе электроснабжения потребителей (обрывы линий электропередач), нарушение устойчивой работы систем ливневой канализации, нарушения в работе общественного транспорта, падение деревьев», — сообщают в пресс-центре мэрии.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск ночью 26 июня, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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