На проспекте Дзержинского трамвай сошёл с рельсов: движение остановилось

По словам очевидцев, у трамвая отвалилось колесо

Утром 28 июня трамвай № 14 сошёл с рельсов недалеко от ДК имени Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска.







Фотографию сошедшего с рельсов трамвая в редакцию НГС прислал читатель Андрей Сокерин в 8:05.





«Трамвай сошёл с рельс <...> рядом с ДК им. Чкалова. Проезжал мимо и не знаю подробностей. Трамвай перекрыл почти всю дорогу в сторону Волочаевской», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Сокерин.





По словам очевидцев, трамвай двигался в сторону Волочаевской. Также очевидцы сообщают, что у трамвая отвалилось колесо. По информации сервиса Яндекс.Пробки, из-за случившегося образовался серьёзный затор на улице Трикотажной и проспекте Дзержинского. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.







