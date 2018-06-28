На проспекте Дзержинского трамвай сошёл с рельсов: движение остановилось
Утром 28 июня трамвай
Фотографию сошедшего с рельсов трамвая в редакцию НГС прислал читатель Андрей Сокерин в 8:05.
«Трамвай сошёл с рельс <...> рядом с ДК им. Чкалова. Проезжал мимо и не знаю подробностей. Трамвай перекрыл почти всю дорогу в сторону Волочаевской», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Сокерин.
По словам очевидцев, трамвай двигался в сторону Волочаевской. Также очевидцы сообщают, что у трамвая отвалилось колесо. По информации сервиса Яндекс.Пробки, из-за случившегося образовался серьёзный затор на улице Трикотажной и проспекте Дзержинского. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.
Похожий случай произошёл 18 июня, когда трамвай
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Андреем Сокериным
Видео предоставлено читателем Александром