На проспекте Дзержинского трамвай сошёл с рельсов: движение остановилось

По словам очевидцев, у трамвая отвалилось колесо
По словам очевидцев, у трамвая отвалилось колесо

Утром 28 июня трамвай № 14 сошёл с рельсов недалеко от ДК имени Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска. 


Фотографию сошедшего с рельсов трамвая в редакцию НГС прислал читатель Андрей Сокерин в 8:05.


«Трамвай сошёл с рельс <...> рядом с ДК им. Чкалова. Проезжал мимо и не знаю подробностей. Трамвай перекрыл почти всю дорогу в сторону Волочаевской», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Сокерин.


По словам очевидцев, трамвай двигался в сторону Волочаевской. Также очевидцы сообщают, что у трамвая отвалилось колесо.  По информации сервиса Яндекс.Пробки, из-за случившегося образовался серьёзный затор на улице Трикотажной и проспекте Дзержинского. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.



Похожий случай произошёл 18 июня, когда трамвай № 13 потерял колесо и сошёл с рельсов недалеко от остановки «Архитектурно-строительный университет».

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