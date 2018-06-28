Автобус столкнулся с трамваем на площади Труда: пострадала женщина

Автобус и трамвай везли пассажиров
Автобус и трамвай везли пассажиров

Утром 28 июня на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска столкнулись трамвай № 18 и автобус № 4 — в столкновении пострадала женщина, ехавшая в автобусе.


Авария случилась около 6:40 недалеко от остановки «ГПТУ-50».


«В столкновении пострадала женщина, ехавшая в автобусе. У неё что-то с рукой, сейчас с ней работают врачи скорой помощи. Троллейбусы и трамваи встали из-за аварии», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, из-за столкновения на площади Труда движение трамваев остановлено. По данным на сайте ЦУГАЭТ, в районе перекрёстка скопилось несколько трамваев.


Трамваи не могут двигаться из-за аварии
Трамваи не могут двигаться из-за аварии


Общественный транспорт в Новосибирске регулярно попадает в аварии. Так, несколько недель назад водители встали в пробку на улице Станиславского из-за ДТП с участием автобуса № 64 и трамвая № 9.

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