Преподаватель НГУ заняла третье место на Всероссийском конкурсе молодых преподавателей

Участники Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов
Участники Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов

Преподаватель русского языка как иностранного из Гуманитарного института НГУ Светлана Шагаева получила диплом III степени на Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов.


Конкурс проходил с января по июнь этого года. В нём приняли участие более 400 молодых преподавателей. Они представляли 56 регионов и более 150 ведущих вузов страны.


Финал состоял из двух конкурсных испытаний: показательного занятия и научно-популярной лекции по предмету в стиле TED. Светлана Шагаева выступила с презентацией проекта «Русский – это интересно. Говорим по-русски о русском языке». Её работа была оценена жюри дипломом III степени.


Вчера НГС также рассказал о том, где планируют продолжать учёбу самые умные выпускники Новосибирска.

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