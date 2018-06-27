Владимир Путин вручил новосибирцу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Сегодня, 27 июня, президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени председателю ЗАО «Племзавод «ИРМЕНЬ» Юрию Бугакову. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.
Первый орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бугаков получил из рук президента России Бориса Ельцина в ноябре 1997 года, второй, 2003 году уже вручал президент Владимир Путин, в 2013 году Юрий Бугаков получил третий орден «За заслуги перед Отечеством». Кроме руководителя одного из крупнейших агрохолдингов Сибири, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени 27 июня получил популярный российский артист Владимир Этуш.
В начале июня НГС сообщал о вручении государственных наград и почётных званий пяти жителям Новосибирской области.
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Валерий Иванов
Фото из архива НГС