Крупное ДТП рядом с ТЦ «Аура»: столкнулись сразу несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Ипподромской 
Несколько автомобилей столкнулись на Ипподромской 

Крупное ДТП произошло на улице Ипподромской около 21:00, сообщают очевидцы в соцсетях. 


«Там стояли "Газель" МЧС, скорая помощь, КАМАЗ пожарных. Когда я подъезжал. Когда я проезжал, скорая уже отъезжала наверх по Ипподромской», — сообщил очевидец Владимир.


По данным сервиса Янднекс.Пробки, автомобили столкнулись недалеко от ТРЦ «Аура». Очевидцы в группах социальных сетей называют разное количество столкнувшихся автомобилей: от трёх до пяти. 


Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием мотоцикла.


Скорость на этом участке сейчас составляет всего 10 км/ч
Скорость на этом участке сейчас составляет всего 10 км/ч
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