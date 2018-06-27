Крупное ДТП рядом с ТЦ «Аура»: столкнулись сразу несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Ипподромской

Крупное ДТП произошло на улице Ипподромской около 21:00, сообщают очевидцы в соцсетях.







«Там стояли "Газель" МЧС, скорая помощь, КАМАЗ пожарных. Когда я подъезжал. Когда я проезжал, скорая уже отъезжала наверх по Ипподромской», — сообщил очевидец Владимир.







По данным сервиса Янднекс.Пробки, автомобили столкнулись недалеко от ТРЦ «Аура». Очевидцы в группах социальных сетей называют разное количество столкнувшихся автомобилей: от трёх до пяти.







Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием мотоцикла.



