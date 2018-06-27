Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи сообщили проблемах в работе в России, Польше, Египте, Австралии, Италии

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера Telegram — перебои в работе приложения произошли вечером 27 июня по всему миру, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.







Сбой в работе произошёл после 19:00 по Новосибирску. По данным Downdetector, пользователи пожаловались, что не могут подключиться к серверу — 42%, отправлять или получать сообщения — 35%, а проблемы с авторизацией возникли у 22%.





Сбой произошёл не только в России. Пользователи сообщили о проблемах в работе в Польше, Египте, Австралии, Италии и других странах.





Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля — после того как суд принял решение о блокировке мессенджера из-за отказа последнего предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

