ХК «Сибирь» показал красивую экипировку для вратаря к новому сезону
Хоккейный клуб «Сибирь» показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщает клуб на официальной странице в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».
22-летний Алексей Красиков начал играть за «Сибирь» с конца 2016 года. Молодой хоккеист заменил чешского голкипераАлександра Салака, который получил травму ноги в октябре 2016 года. В начале этого года Алексей Красиков завоевал престижную награду — он взял серебряную медаль на Матче звёзд КХЛ – 2018.
Накануне новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что подписал однолетний контракт с новым центральным нападающим — 30-летним Кори Эммертоном из Канады.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140)
Дарья Януш
Фото instagram.com/hc_sibir