ХК «Сибирь» показал красивую экипировку для вратаря к новому сезону

Хоккейный клуб «Сибирь» показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщает клуб на официальной странице в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».


22-летний Алексей Красиков начал играть за «Сибирь» с конца 2016 года. Молодой хоккеист заменил чешского голкипераАлександра Салака, который получил травму ноги в октябре 2016 года. В начале этого года Алексей Красиков завоевал престижную награду — он взял серебряную медаль на Матче звёзд КХЛ – 2018.



Накануне новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что подписал однолетний контракт с новым центральным нападающим — 30-летним Кори Эммертоном из Канады.

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