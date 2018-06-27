ХК «Сибирь» показал красивую экипировку для вратаря к новому сезону

Хоккейный клуб «Сибирь» показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщает клуб на официальной странице в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».





22-летний Алексей Красиков начал играть за «Сибирь» с конца 2016 года. Молодой хоккеист заменил чешского голкипераАлександра Салака, который получил травму ноги в октябре 2016 года. В начале этого года Алексей Красиков завоевал престижную награду — он взял серебряную медаль на Матче звёзд КХЛ – 2018.









Накануне новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что подписал однолетний контракт с новым центральным нападающим — 30-летним Кори Эммертоном из Канады.

