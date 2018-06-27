Пожарные приняли присягу на Красном проспекте и повесили памятную доску в честь погибшего коллеги

Днём 27 июня молодые сотрудники пожарной охраны принесли торжественную присягу в центре Новосибирска.







Присягу принесли 37 молодых пожарных





Церемония состоялась в день 121-й годовщины со дня образования службы у Памятника героям мирного времени, пожарным и спасателям на углу Красного проспекта и улицы Державина.







Присягу приурочили к 121-й годовщине пожарной охраны Новосибирской области





«Сегодня перед лицом своих товарищей, перед лицом наиболее отличившихся, <…> которые будут в последующем представлены к награждению, молодое пополнение принесёт клятву верности Российской Федерации, населению Новосибирской области. Клятву, которая символизирует готовность прийти на помощь, готовность к самопожертвованию во имя жизни других людей», — объявил перед торжественной церемонией начальник ГУ МЧС России по НСО генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.







Выступление генерал-майора внутренней службы Виктора Орлова





Присягу возле памятника приняли сегодня 37 молодых сотрудников МЧС. После ещё 33 служащих ведомства получили награды.







Открытие памятной доски на доме на улице Заровного, 26/1





Накануне состоялось торжественное открытие памятной доски погибшему при взрыве 14 июня 2014 года помощнику начальника караула 3-й пожарной части Владимира Заровного. Доску повесили на доме по адресу улица Заровного 26/1. Улицу, которая начинается от микрорайона «Европейский берег», в честь погибшего пожарного назвали в октябре 2017 года. До этого у улицы названия не было.