Пожарные приняли присягу на Красном проспекте и повесили памятную доску в честь погибшего коллеги
Днём 27 июня молодые сотрудники пожарной охраны принесли торжественную присягу в центре Новосибирска.
Церемония состоялась в день 121-й годовщины со дня образования службы у Памятника героям мирного времени, пожарным и спасателям на углу Красного проспекта и улицы Державина.
«Сегодня перед лицом своих товарищей, перед лицом наиболее отличившихся, <…> которые будут в последующем представлены к награждению, молодое пополнение принесёт клятву верности Российской Федерации, населению Новосибирской области. Клятву, которая символизирует готовность прийти на помощь, готовность к самопожертвованию во имя жизни других людей», — объявил перед торжественной церемонией начальник ГУ МЧС России по НСО генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.
Присягу возле памятника приняли сегодня 37 молодых сотрудников МЧС. После ещё 33 служащих ведомства получили награды.
Накануне состоялось торжественное открытие памятной доски погибшему при взрыве 14 июня 2014 года помощнику начальника караула 3-й пожарной части Владимира Заровного. Доску повесили на доме по адресу улица Заровного 26/1. Улицу, которая начинается от микрорайона «Европейский берег», в честь погибшего пожарного назвали в октябре 2017 года. До этого у улицы названия не было.
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Илья Калинин
Фото автора (1-3), 54.mchs.gov.ru (4)