Сумку с телом увезли в лес: двух новосибирцев будут судить за убийство девушки
В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух новосибирцев, которые подозреваются в зверском убийстве 19-летней Кристины Приходько.
Студентка пропала 21 декабря 2017 года. На следующий день её тело обнаружили в лесу недалеко от улицы Софийской. По версии следствия, Приходько откликнулась на работу по объявлению, которое разместили двое предполагаемых убийц 27 и 28 лет, — девушка должна была убраться в доме в дачном сообществе «Светофор» за 3 тысячи рублей.
«По приезде к дому мужчины пояснили, что убирать дом не нужно, после чего совершили изнасилование и убийство девушки. После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку в глубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — описали преступление в пресс-службе СК России по НСО.
Кроме того, у погибшей были украдены деньги, сотовый телефон, паспорт и зачётная книжка.
Сегодня Заельцовский районный суд вынес приговор по другому резонансному убийству студентки — Александра Сыщенко признали виновным в убийстве 19-летней девушки в доме на улице Залесского.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено волонтёрами поискового отряда «ДоброСпас»