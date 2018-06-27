Сумку с телом увезли в лес: двух новосибирцев будут судить за убийство девушки

19-летняя Кристина Приходько была зверски убита

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух новосибирцев, которые подозреваются в зверском убийстве 19-летней Кристины Приходько.







Студентка пропала 21 декабря 2017 года. На следующий день её тело обнаружили в лесу недалеко от улицы Софийской. По версии следствия, Приходько откликнулась на работу по объявлению, которое разместили двое предполагаемых убийц 27 и 28 лет, — девушка должна была убраться в доме в дачном сообществе «Светофор» за 3 тысячи рублей.





«По приезде к дому мужчины пояснили, что убирать дом не нужно, после чего совершили изнасилование и убийство девушки. После совершения преступлений погрузили тело девушки в сумку и на автомобиле отвезли в лесной массив Советского района, отнесли сумку в глубь лесного массива и скинули её в яму, присыпав снегом», — описали преступление в пресс-службе СК России по НСО.





Кроме того, у погибшей были украдены деньги, сотовый телефон, паспорт и зачётная книжка.





Сегодня Заельцовский районный суд вынес приговор по другому резонансному убийству студентки — Александра Сыщенко признали виновным в убийстве 19-летней девушки в доме на улице Залесского.