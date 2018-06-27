Пробка во все стороны: на Никитина погасли светофоры
На перекрёстке улиц Кошурникова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 17:15.
В ООО «НовосибирскИнформсвет», которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.
«Там отключение электросетей. Планировалось, что в 17:00 светофор заработает. Мы направляли информацию в ГИБДД ещё в обед», — сообщили корреспонденту НГС в компании.
На перекрёстке образовался значительный затор. Скорость движения автомобилей в 17:40 не превышала 7 км/ч.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)