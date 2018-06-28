Кондуктор больше не нужен: во всех троллейбусах и трамваях Новосибирска поставят турникеты
Новосибирское предприятие «Горэлектротранспорт», занимающееся пассажирскими перевозками на троллейбусах и трамваях, поставит бескондукторную систему — на это потратят более 40 миллионов рублей.
Сейчас ГЭТ ищет подрядчика работ — информация о закупке опубликована 26 июня на сайте zakupki.gov.ru. Максимальная цена контракта —
Победитель электронного аукциона определится 16 июля. «Автоматизированная система расчёта за проезд в городском наземном электрическом транспорте города Новосибирска предназначена для автоматизации процесса оплаты, предотвращения случаев проезда без оплаты и учёта услуг пассажирской перевозки на городском наземном электрическом транспорте города Новосибирска», — сказано в описании закупки.
Предполагается, что пассажиры смогут сами платить за проезд транспортными, банковскими картами, а также с помощью мобильного телефона. Бескондукторная система должна быть во всех типах имеющихся троллейбусов и трамваев. Кроме того, компания обязана обеспечить ей и новый поступивший транспорт.
Пассажиры будут проходить через переднюю дверь, затем прикладывать карту или телефон к терминалу, который считывает данные с карты. «Стационарный терминал рассчитывает стоимость проезда исходя из тарифа на маршруте и скидок, предоставляемых по карте», — говорится в документах. После списания денег турникет будет открываться, пропуская пассажира в салон. Если расчёт наличный, пассажир также подходит к зоне турникетов, передаёт деньги водителю — после оплаты пассажиру дают чек, и турникет открывается.
Исполнитель должен оснастить весь парк ГЭТ бескондукторной системой до 31 августа 2019 года.
В середине декабря 2017 года в Новосибирске начали тестировать новую систему оплаты проезда в общественном транспорте: на линию вышел трамвай с турникетами на входе. Правда, тогда пассажиры отметили большие очереди перед турникетом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Анна Богданова
Фото из архива НГС