В центре открылся двухэтажный ресторан с пинцей и бутафорским вином

Ресторан «Федерико Феллини» открылся на первом этаже и в подвале бизнес-центра на улице Романова, 27 в центре Новосибирска. Это уже второе заведение в городе, названное в честь знаменитого итальянского кинорежиссёра.


Зал ресторана на первом этаже
Зал ресторана на первом этаже


«Федерико Феллини» занял помещение, где ранее работал бар «Гуру». Новое заведение разбито на две части. На первом этаже находится ресторан с уже сервированными большими столами и электрическим пианино в углу. В подвале расположен бар, куда можно попасть только через отдельный вход.


Бар в подвале 
Бар в подвале 


Судя по всему, в заведении всё ещё идут работы. Накануне, 26 июня, например, ресторан был закрыт.


«У нас просто пол красили», — пояснила причину временной приостановки работы официант.


Бесплатный бокал воды с лимоном
Бесплатный бокал воды с лимоном


В меню «Федерико Феллини» включены преимущественно блюда итальянской кухни: восемь видов пиццы (от 450 рублей), паста (от 400 рублей), ризотто (от 600 рублей), а также раздел под названием «пинца» (от 400 рублей). Пинца — это блюдо, придуманное в сети московских кафе Bontempi, оно отличается от пиццы более лёгким воздушным тестом. В Новосибирске по похожей технологии пекут пиццу в открывшемся недавно ресторане «Морриконе».


Самое дорогое блюдо «Федерико Феллини» — филе сибаса со спаржей по 960 рублей за порцию.


Ризотто с артишоками и свеклой за 650 рублей
Ризотто с артишоками и свеклой за 650 рублей


Заведение пока работает в тестовом режиме: на входе нет вывески, а в баре нет вина. Многочисленные бутылки за барной стойкой — муляж, этикетки на них повторяют афиши фильмов Феллини.


Бутафорские бутылки с вином в баре
Бутафорские бутылки с вином в баре


Из напитков официанты могут сейчас предложить только коктейли и крепкие напитки. Зато при любом заказе посетитель бесплатно получает бокал с лимонной водой — с долькой цитруса. 


Ресторан Fellini на Вокзальной магистрали 
Ресторан Fellini на Вокзальной магистрали 


Новый ресторан — уже второе заведение в Новосибирске, названное в честь знаменитого итальянского кинорежиссёра Федерико Феллини. Первый открылся в 2016 году на Вокзальной магистрали и работает до сих пор.

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