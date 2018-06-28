В центре открылся двухэтажный ресторан с пинцей и бутафорским вином
Ресторан «Федерико Феллини» открылся на первом этаже и в подвале бизнес-центра на улице Романова, 27 в центре Новосибирска. Это уже второе заведение в городе, названное в честь знаменитого итальянского кинорежиссёра.
«Федерико Феллини» занял помещение, где ранее работал бар «Гуру». Новое заведение разбито на две части. На первом этаже находится ресторан с уже сервированными большими столами и электрическим пианино в углу. В подвале расположен бар, куда можно попасть только через отдельный вход.
Судя по всему, в заведении всё ещё идут работы. Накануне, 26 июня, например, ресторан был закрыт.
«У нас просто пол красили», — пояснила причину временной приостановки работы официант.
В меню «Федерико Феллини» включены преимущественно блюда итальянской кухни: восемь видов пиццы (от 450 рублей), паста (от 400 рублей), ризотто (от 600 рублей), а также раздел под названием «пинца» (от 400 рублей). Пинца — это блюдо, придуманное в сети московских кафе Bontempi, оно отличается от пиццы более лёгким воздушным тестом. В Новосибирске по похожей технологии пекут пиццу в открывшемся недавно ресторане «Морриконе».
Самое дорогое блюдо «Федерико Феллини» — филе сибаса со спаржей по 960 рублей за порцию.
Заведение пока работает в тестовом режиме: на входе нет вывески, а в баре нет вина. Многочисленные бутылки за барной стойкой — муляж, этикетки на них повторяют афиши фильмов Феллини.
Из напитков официанты могут сейчас предложить только коктейли и крепкие напитки. Зато при любом заказе посетитель бесплатно получает бокал с лимонной водой — с долькой цитруса.
Новый ресторан — уже второе заведение в Новосибирске, названное в честь знаменитого итальянского кинорежиссёра Федерико Феллини. Первый открылся в 2016 году на Вокзальной магистрали и работает до сих пор.
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Стас Соколов
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