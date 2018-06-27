Убийцу студентки НГТУ приговорили к 20 годам колонии
Сегодня, 27 июня, Заельцовский районный суд Новосибирска признал 32-летнего Александра Сыщенко виновным в убийстве и краже — мужчина убил 19-летнюю студентку в доме на улице Залесского. Также Сыщенко тяжело ранил подругу жертвы — его обвиняли и в покушении на убийство.
«По совокупности преступлений судом окончательное наказание Сыщенко назначено в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили корреспонденту НГС в Заельцовском районном суде.
Кроме того, суд обязал Сыщенко выплатить матери погибшей компенсацию в размере
Ранее Бердский городской суд вынес приговор по другому резонансному убийству прошлого года — Петра Щербакова признали виновным в убийстве знакомой в машине по дороге на пляж.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой