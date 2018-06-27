Начали строить ещё при Городецком: на Затулинке ожила замороженная стройка бассейна

Бассейн законсервировали в 2009 году
Бассейн законсервировали в 2009 году

В Новосибирске возобновили строительство бассейна, который законсервировали на Затулинском жилмассиве 10 лет назад.


«В июне месяце, в июле мы будем вести работы по расконсервации фундаментов. Фундаменты мы делали 10 лет назад — в 2008–2009 годах. Планируем с первого августа приступить к строительству. Мы хотим в сентябре [следующего года] обеспечить строительную готовность», — рассказал корреспонденту НГС гендиректор компании-застройщика ООО «Спортивные технологии» Александр Куроедов.


Стройку бассейна прекратили в 2009 году из-за кризиса — тогдашний мэр Новосибирска Владимир Городецкий объявил, что на площадке пока построят только ледовый дворец. 


После завершения строительства бассейна он войдёт в состав спортивного комплекса «Фламинго», расположенного рядом. В новом здании будет два этажа с подвалом.


На первом этаже будет две чаши для плавания: детская (10x10 метров) и взрослая (25x16 метров). Также для взрослого бассейна предусмотрены трибуны. На первом этаже расположат зал подготовительных занятий. На втором сделают спортзал для единоборств площадью 24x12 метров.


Общая стоимость объекта — 205 миллионов рублей, из которых 25 миллионов — стоимость фундамента, который уже сделан. 65,6 миллиона рублей в бассейн вложат «Спортивные технологии». Остальные деньги — из бюджетов разных уровней.


«Мы его 10 лет будем эксплуатировать, он будет в муниципальной собственности. У них там будет бесплатное время для занятий, а вечером, допустим, мы будем зарабатывать, чтобы отбить вложения», — пояснил Куроедов.


Стоимость бассейна составит 205 миллионов
Стоимость бассейна составит 205 миллионов


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