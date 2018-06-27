Троллейбус с пассажирами провалился в яму на Бориса Богаткова
Днём 27 июня троллейбус
Инцидент произошёл около 15:00 недалеко от остановки «Воинская».
«Мы просто ехали на троллейбусе. Вдруг резко тряхнуло, поначалу показалось, что в нас врезались. Водитель вышел, посмотрел. Потом он попробовал поехать дальше, но что-то заскрипело, и двинуться не получилось. Тогда уже всем сказали выходить из троллейбуса и что дальше он не поедет. К нам прислали пустой троллейбус, на котором все бесплатно поехали дальше. Никто не ушибся, но многие испугались», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» пассажир троллейбуса Павел.
По информации сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на пересечении Бориса Богаткова и Воинской собрался значительный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.
Ранее стало известно, что два автомобиля пробили колёса в люке с незакреплённой крышкой на улице Гоголя.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидцем (1), скриншот yandex.ru/maps (2)