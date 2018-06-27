Троллейбус с пассажирами провалился в яму на Бориса Богаткова

Попавший в яму троллейбус не смог продолжить поездку
Попавший в яму троллейбус не смог продолжить поездку

Днём 27 июня троллейбус № 10 попал в провал асфальта на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска. Из-за повреждений троллейбус не смог продолжить движение по маршруту.


Инцидент произошёл около 15:00 недалеко от остановки «Воинская».


«Мы просто ехали на троллейбусе. Вдруг резко тряхнуло, поначалу показалось, что в нас врезались. Водитель вышел, посмотрел. Потом он попробовал поехать дальше, но что-то заскрипело, и двинуться не получилось. Тогда уже всем сказали выходить из троллейбуса и что дальше он не поедет. К нам прислали пустой троллейбус, на котором все бесплатно поехали дальше. Никто не ушибся, но многие испугались», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» пассажир троллейбуса Павел.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на пересечении Бориса Богаткова и Воинской собрался значительный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.


На перекрёстке собралась значительная пробка
На перекрёстке собралась значительная пробка


Ранее стало известно, что два автомобиля пробили колёса в люке с незакреплённой крышкой на улице Гоголя.

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