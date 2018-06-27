«Он плохой человек»: на МЖК новосибирец попытался убить жену, сломал ей нос и убежал

Конфликт произошёл в многоэтажке на улице Высоцкого
Конфликт произошёл в многоэтажке на улице Высоцкого

Вечером 26 июня в доме на улице Высоцкого, 41/2 в Октябрьском районе Новосибирска мужчина сломал жене нос, а когда женщина стала звать на помощь, попытался её зарезать. Нападавший сбежал из дома после того, как соседи вызвали полицию. 


«Женщина очень сильно, очень громко кричала: "Помогите, помогите, он мне палец сломал", — рассказала корреспонденту НГС жительница дома. — Один парень вызвал полицию. Женщина потом вышла из дома с маленьким ребёнком, рукой держала грудь, кровь у неё текла. А мужчина до приезда полиции убежал». 


Пострадавшая 38-летняя Гульмира Сафарова рассказала корреспонденту НГС, что её избил 45-летний муж Давид Сафаров — она оказалась в больнице со сломанным носом. Сейчас женщина уже дома с детьми. 


«Домой поздно приехал, — вспоминает Гульмира. — Сказала: "Зачем ты поздно пришёл?". Он сказал: "Я мужик, а ты женщина, сиди здесь". Туда-сюда. Он плохой человек. Сказала: "Дай мне денег, дома нет продуктов". Сказал: "Не отдам". Из-за этого поспорили». 


Женщина пояснила, что после ударов она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Один из прохожих крикнул ей, что он уже вызвал полицию. Гульмира, пытаясь утихомирить супруга, сообщила ему, что сейчас приедет полиция. Но это разозлило мужчину ещё сильнее: он схватил нож и попытался ударить супругу в живот. Гульмира схватила ребёнка и убежала на улицу. А через несколько минут из дома выбежал Давид Сафаров — Гульмира считает, что он испугался полицейских и сейчас скрывается. 


Недавно в городской больнице № 25 новосибирец напал на дежурного врача — ему не понравились анализы, которые врач назначил его жене.

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