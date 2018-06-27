У запаркованного тротуара в центре Новосибирска поставили угрожающую табличку с ошибкой

Днём 27 июня на перекрёстке улиц Ленина и Советской в Железнодорожном районе Новосибирска поставили табличку — слово «тротуар» на ней написано с орфографической ошибкой.





Табличку повесили днём 27 июня — на ней написано слово «тратуар»





Информационный щит, напоминающий о штрафе за нарушение правил парковки, появился на тротуаре у дома № 35 по улице Советской. По информации корреспондента НГС, рабочие начали устанавливать табличку около 15:00.





Согласно информации на щите, водителям запрещается парковаться на тротуаре. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.





На тротуаре рядом с перекрёстком улиц Ленина и Советской новосибирские водители паркуются регулярно. Ранее здесь же заметили BMW знаменитого боксёра Миши Алояна.

