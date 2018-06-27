После протестов с тазиками жителям многоэтажек вернули горячую воду

Горячую воду дали жителям Краснообска
Горячую воду дали жителям Краснообска

Жителям посёлка Краснообск под Новосибирском дали горячую воду — её отключали почти на месяц из-за долгов котельной. 


«Вопрос с поставкой газа ФГУП "Энергетик" решён. С сегодняшнего дня ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" возобновил подачу газа в котельную ФГУП "Энергетик". Подача горячего водоснабжения жителям Краснообска будет возобновлена в течение суток», — сообщается на сайте администрации Краснообска.


По словам одного из жителей Краснообска, в некоторых домах вода действительно начала появляться с 26 июня. В части других домов она появилась сегодня.


Жители посёлка жили без горячей воды почти месяц. В начале июня на подъездах домов появилось объявление о том, что горячей воды может не быть и до конца лета. В понедельник около 50 человек пришли с тазиками к зданию администрации, чтобы выразить свой протест и добиться подачи воды в дома.

Прочтений: 1491
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено