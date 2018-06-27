После протестов с тазиками жителям многоэтажек вернули горячую воду

Горячую воду дали жителям Краснообска

Жителям посёлка Краснообск под Новосибирском дали горячую воду — её отключали почти на месяц из-за долгов котельной.







«Вопрос с поставкой газа ФГУП "Энергетик" решён. С сегодняшнего дня ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" возобновил подачу газа в котельную ФГУП "Энергетик". Подача горячего водоснабжения жителям Краснообска будет возобновлена в течение суток», — сообщается на сайте администрации Краснообска.







По словам одного из жителей Краснообска, в некоторых домах вода действительно начала появляться с 26 июня. В части других домов она появилась сегодня.





Жители посёлка жили без горячей воды почти месяц. В начале июня на подъездах домов появилось объявление о том, что горячей воды может не быть и до конца лета. В понедельник около 50 человек пришли с тазиками к зданию администрации, чтобы выразить свой протест и добиться подачи воды в дома.