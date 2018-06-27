Лучше объехать: улицу Ватутина раскопают на две недели

Ремонт продлится до 12 июля
Ремонт продлится до 12 июля

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Ватутина в Кировском районе города.


Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят дорогу на 8 метров.


«С 27 июня ограничено движение транспорта по четной стороне улицы Ватутина напротив дома № 65, проезжая часть сужена на восемь метров. Окончание работ запланировано на 12 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей».


«Аварийный ремонт теплотрассы в связи с провалом. Провал грунта произошёл из-за повреждения трубы. Испытаний в этом месте нет, это именно авария», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения дороги
Схема сужения дороги


В апреле стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

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