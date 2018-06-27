Лучше объехать: улицу Ватутина раскопают на две недели
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Ватутина в Кировском районе города.
Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят дорогу на 8 метров.
«С 27 июня ограничено движение транспорта по четной стороне улицы Ватутина напротив дома
В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей».
«Аварийный ремонт теплотрассы в связи с провалом. Провал грунта произошёл из-за повреждения трубы. Испытаний в этом месте нет, это именно авария», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
В апреле стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)