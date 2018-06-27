Чиновники забыли развезти ветеранам подарки к 9 Мая. После скандала они заявили, что не успели

Ветераны Криводановки не дождались подарков ко Дню Победы

Заместителю главы администрации села Криводановка Олегу Конакову объявили выговор за недоставленные мясные продукты, предназначенные ветеранам Великой Отечественной войны.





Местные жители уверены, что чиновник оставил себе мясо, которое должен был доставить ветеранам. В администрации свою вину отрицают и говорят, что просто не успели передать подарки из-за организации праздника.







Инцидент произошёл накануне празднования Дня Победы в селе Криводановка Новосибирского района области. Местный фермер Сергей Голубев решил подарить ветеранам мясные продукты и для организации задумки попросил помощи у администрации села.





«Фермер 8 мая подготовил для ветеранов мясо и передал его заместителю главы села. Тут начались организационные совещания все, а мясо положили в холодильник. После того как провели все мероприятия, утром 10 мая собрались развозить, но уже поднялся ажиотаж о том, что мясо не развезли. <…> Планировали сделать всё нормально, но из-за поднявшегося ажиотажа всё быстро пришлось развозить», — рассказал корреспонденту НГС глава Криводановского сельсовета Александр Павликовский.





По словам Павликовского, на замглавы села Криводановка Олега Конакова «наговаривают». В частности, это касается информации о том, что в итоге ветеранам привезли не всё мясо.





«То, что мяса было в итоге меньше, — это неправда. Я сам разговаривал с ветеранами. Я предлагал недовольным обратиться в полицию, но никто так и не обратился. Мясо главе администрации передавали в пакетах, никто его не взвешивал. <…> Это чисто личные неприязненные отношения, деревенские отношения. Я назначал расследование.





За слабый контроль при выполнении общественного поручения и за повлекший общественный резонанс я объявил выговор заместителю главы администрации», —





объяснил Александр Павликовский.





Заключение по материалам расследования





Жители Криводановки не согласны с наказанием. Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Евгений Кулёмин, он лично видел, как Конаков выносил пакеты с мясом из своего дома.





«Конаков мясо забрал и располовинил его. Если бы мы шум не подняли, то до ветеранов мясо бы не дошло. Мясо не взвешивали, но сам Сергей Голубев (фермер, передавший мясо для ветеранов. — А.С.) подтвердил, что мяса в итоге оказалось меньше. Было пять пакетов, в каждом по семь килограммов. <…> И когда пакеты привезли, мы приехали к Голубеву. Он подтвердил, что мясо то, но сказал, что половина пропала. Каждому ветерану по пакету предназначалось. Мясо было хорошее. <…>





Стыдно, Конаков мог бы уйти в отставку по собственному желанию, чтобы не позориться», —





рассказал местный житель Евгений Кулёмин.







В краже мяса уверен и сам фермер Сергей Голубев — он подтверждает, что из каждого пакета пропало больше половины содержимого.





«Я мясо передаю ветеранам уже 27 лет, и всегда всё было нормально. <...> На самом деле я передавал 7 кг, всё точно взвесили, завернули и упаковали. Когда мне привезли пакет, там даже половины не было. Если до конца разбираться, то из 7 кг пропало куда-то около 4 кг. Я всё разделывал специально для ветеранов: мякоть, грудинки, сало. <…> Возмущение началось из-за того, что мясо не передали и в прошлом году, и в этом хотели не отдавать, видимо. Что должен чувствовать человек, который передал подарки ветеранам? Какая должна была быть реакция?» — рассказал корреспонденту фермер Сергей Голубев.





Получить оперативный комментарий замглавы администрации Криводановки Олега Конакова не удалось.





В январе ветерану Великой Отечественной войны Александру Малкову из Новосибирска волонтёры вернули потерянную медаль «За отвагу» — награда искала хозяина 72 года.