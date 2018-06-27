Номера вместо избушек: на Большевистской построят гостиницу

На улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска построят ещё одну гостиницу — разрешение на строительство мэрия выдала компании «ВКД-2» 13 июня. Информация об этом появилась на сайте департамента строительства и архитектуры.







За забором на Большевистской построят гостиницу





Как уточнили корреспонденту НГС в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии, участок для строительства занимает более 3,6 тысяч кв. м территории бывшего частного сектора перед въездом на Октябрьский мост напротив парка «Городское начало». Сегодня большая часть ветхих домов, построенных здесь ещё в начале прошлого века, расселена и снесена.







По данным мэрии, здесь построят 9-этажную гостиницу с подземной автостоянкой общей площадью 14,1 тысячи кв. м. В ней запланировано 135 номеров. В компании «ВКД-2» сообщили, что пока не могут рассказать подробности проекта.







Большая часть старых домов на въезде на мост уже снесена





Компания входит в ФПИ «ВербаКапитал — Девелопмент». Фонд построил в Новосибирске БЦ «СитиЦентр» на улице Депутатской, а также многофункциональный медицинский центр MedPark и апарт-комплекс «Парк Резиденс». Осенью прошлого года связанная с фондом компания «ВКД-2» начала строить жилой дом на улице Красина.







Участок на улице Большевистской огородили ещё год назад. Тогда на нём планировали построить многофункциональный общественный комплекс.







В районе стройки уже работает несколько гостиниц: ближайшая из них, «Набережная», находится на улице Инской, мини-отели есть на улицах Зыряновской и Восход, а недалеко от перекрёстка Большевистской и Добролюбова работают мини-гостиница «Якутия» и отель River Park.