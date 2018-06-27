«Вещи можно выкинуть»: балкон квартиры в Октябрьском районе залило монтажной пеной

От монтажной пены пострадали вещи, которые сохли на балконе
От монтажной пены пострадали вещи, которые сохли на балконе

Вечером 26 июня жители квартиры в десятиэтажке Октябрьского района Новосибирска обнаружили, что балкон и сохнущие на балконе вещи густо залиты монтажной пеной.


«Вернулись домой в 10 вечера, вышли на балкон, а у нас всё в пене. У нас последний этаж — над нами, естественно, никого. Видимо, так от управляющей компании запенивали крышу. Адрес у нас Виталия Потылицына, 7/3, квартира на 10-м этаже», — описала происшествие корреспонденту НГС хозяйка квартиры Кристина.


По словам девушки, она пыталась очистить вещи от монтажной пены, но у неё не получилось.


«Думаю, теперь полотенце можно выкинуть. Во второй половине дня пойду в управляющую компанию и буду писать заявление на возмещение ущерба. Судиться, думаю, не будем, так как не сталкивалась с судебными историями ни разу и не представляю, как это делается», — резюмировала Кристина.


В управляющей компании «Достойный сервис», обслуживающей дом, корреспонденту НГС пояснили, что работы на крыше проводил подрядчик.


«Управляющая компания обычно такие работы не проводит. Их проводит по договору ИП Дроздов. Пока к нам никто не обращался, но обычно после обращения мы напрямую связываем их с подрядчиком. Как правило, всё решается мирным путём, если есть материальный ущерб, то его возмещают. Мы связываем, если к нам поступают такие обращения. Всё решаемо, [это] рабочий момент», — пояснили в диспетчерской УК.


В управляющей компании заявили, что ущерб будет возмещён
В управляющей компании заявили, что ущерб будет возмещён


В компании-подрядчике, выполнявшей работы, рассказали, что пока к ним никто не обращался — они не в курсе ситуации.


«Женщине надо обратиться в управляющую компанию, и тогда всё уже будем решать. Вообще, это рабочий момент. <…> Если подобное случается, то ущерб возмещается», — пояснили корреспонденту НГС в ИП Дроздов.


В мае из окон дома № 13 на улице Виталия Потылицына неизвестные выбросили строительный мусор: таким способом они освободили от мусора квартиры на первом этаже. 

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