Пробки каждый день: из-за проблем с электричеством на Богдана Хмельницкого надолго погас светофор
Уже несколько дней в Калининском районе Новосибирска не работает светофор — водители каждый день стоят в пробках.
О том, что светофор на перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого не работает уже несколько дней, в редакцию НГС сообщила читательница.
«Светофор не работает с прошлой пятницы. Там собирается пробка из-за этого, меняется схема движения», — рассказала корреспонденту НГС читательница Любовь Бондаренко.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС пояснили, что светофоры на этом перекрёстке не работают из-за отключения электричества с понедельника.
«Светофор не работает с 25 июня. Там точка подключения "Электросетей", у них уже есть наша заявка по ремонту, они там выясняют. Мы не полномочны в вопросах электроэнергии. Светофор в такой стадии, когда не мы отвечаем за его работу», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.
Сроки запуска светофора в СМЭУ не назвали.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой