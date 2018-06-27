Пробки каждый день: из-за проблем с электричеством на Богдана Хмельницкого надолго погас светофор

В час пик автомобилисты встают в пробку из-за сломанного светофора

Уже несколько дней в Калининском районе Новосибирска не работает светофор — водители каждый день стоят в пробках.







О том, что светофор на перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого не работает уже несколько дней, в редакцию НГС сообщила читательница.





«Светофор не работает с прошлой пятницы. Там собирается пробка из-за этого, меняется схема движения», — рассказала корреспонденту НГС читательница Любовь Бондаренко.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС пояснили, что светофоры на этом перекрёстке не работают из-за отключения электричества с понедельника.





«Светофор не работает с 25 июня. Там точка подключения "Электросетей", у них уже есть наша заявка по ремонту, они там выясняют. Мы не полномочны в вопросах электроэнергии. Светофор в такой стадии, когда не мы отвечаем за его работу», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.





Сроки запуска светофора в СМЭУ не назвали.





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.