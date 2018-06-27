Мотоциклист влетел головой в бизнес-центр на Орджоникидзе

Мотоциклист вылетел из своего мотоцикла

Утром 27 июня в Новосибирске на улице Орджоникидзе мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.







«Toyota Corolla выезжала с парковки дома. Мотоцикл двигался от дома в прямом направлении. Мотоцикл выезжал из-за угла, в этот момент Corolla выезжала с парковки,





мотоциклист ушел от столкновения влево, перепрыгнул бордюр, перелетел мотоцикл и головой врезался в бизнес-центр "Партнёр".





Контакта с "Тойотой" не было», — рассказали аварийные комиссары «Автоспаса».





Мотоциклист сам рассказал аваркомам, что влетел в фасад головой. Он также ударился рукой и бедром. На месте ждут ГИБДД.





В бизнес-центре «Партнёр» корреспонденту НГС подтвердили, что фасад пострадал сегодня из-за аварии. Но обстоятельства случившегося там ещё выясняют.





На фасаде сломалась плитка





Перед происшествием Toyota Corolla выезжала с парковки дома







