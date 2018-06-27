Мотоциклист влетел головой в бизнес-центр на Орджоникидзе

Мотоциклист вылетел из своего мотоцикла 
Мотоциклист вылетел из своего мотоцикла 

Утром 27 июня в Новосибирске на улице Орджоникидзе мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.


«Toyota Corolla выезжала с парковки дома. Мотоцикл двигался от дома в прямом направлении. Мотоцикл выезжал из-за угла, в этот момент Corolla выезжала с парковки, 


мотоциклист ушел от столкновения влево, перепрыгнул бордюр, перелетел мотоцикл и головой врезался в бизнес-центр "Партнёр". 


Контакта с "Тойотой" не было», — рассказали аварийные комиссары «Автоспаса».


Мотоциклист сам рассказал аваркомам, что влетел в фасад головой. Он также ударился рукой и бедром. На месте ждут ГИБДД.


В бизнес-центре «Партнёр» корреспонденту НГС подтвердили, что фасад пострадал сегодня из-за аварии. Но обстоятельства случившегося там ещё выясняют.


На фасаде сломалась плитка
На фасаде сломалась плитка


Перед происшествием Toyota Corolla выезжала с парковки дома
Перед происшествием Toyota Corolla выезжала с парковки дома



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