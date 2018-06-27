Мотоциклист влетел головой в бизнес-центр на Орджоникидзе
Утром 27 июня в Новосибирске на улице Орджоникидзе мотоциклист уходил от аварии с «Тойотой» и влетел головой в фасад бизнес-центра.
«Toyota Corolla выезжала с парковки дома. Мотоцикл двигался от дома в прямом направлении. Мотоцикл выезжал из-за угла, в этот момент Corolla выезжала с парковки,
мотоциклист ушел от столкновения влево, перепрыгнул бордюр, перелетел мотоцикл и головой врезался в бизнес-центр "Партнёр".
Контакта с "Тойотой" не было», — рассказали аварийные комиссары «Автоспаса».
Мотоциклист сам рассказал аваркомам, что влетел в фасад головой. Он также ударился рукой и бедром. На месте ждут ГИБДД.
В бизнес-центре «Партнёр» корреспонденту НГС подтвердили, что фасад пострадал сегодня из-за аварии. Но обстоятельства случившегося там ещё выясняют.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus