Два автомобиля пробили колёса из-за люка на улице Гоголя

За несколько минут от открытого люка пострадало два автомобиля
За несколько минут от открытого люка пострадало два автомобиля

Утром 27 июня два автомобиля пробили колёса в люке с незакреплённой крышкой на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска.


Автомобили пробили колёса с интервалом в несколько минут. 


«Это рядом с домом № 208 на улице Гоголя. Крышка люка не зафиксирована, не закрыта. Когда я влетела в него, он был открыт. Там нет ни ограждений, ничего. Он очень глубокий, а крышка люка то открывается, то закрывается. Уже вызвала сотрудников ГИБДД, жду. У меня автомобиль Toyota RAV4», — рассказала корреспонденту НГС водитель Алёна.


По словам девушки, попав в люк, она почувствовала сильный удар. Кроме того, через несколько минут после девушки в похожую ситуацию попал автомобиль Nissan.


«Визуально я пробила только одно колесо, про внутренние повреждения не знаю, но удар был сильный. После того, как я попала в люк, то едва справилась с управлением и после еще и в поребрик врезалась. Буду судиться», — резюмировала девушка. 


Сейчас водители ждут сотрудников ГИБДД
Сейчас водители ждут сотрудников ГИБДД


Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно. В конце прошлого года стало известно о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колеса, пробитые в дорожной яме.

Прочтений: 1498
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено