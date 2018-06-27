Два автомобиля пробили колёса из-за люка на улице Гоголя
Утром 27 июня два автомобиля пробили колёса в люке с незакреплённой крышкой на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска.
Автомобили пробили колёса с интервалом в несколько минут.
«Это рядом с домом
По словам девушки, попав в люк, она почувствовала сильный удар. Кроме того, через несколько минут после девушки в похожую ситуацию попал автомобиль Nissan.
«Визуально я пробила только одно колесо, про внутренние повреждения не знаю, но удар был сильный. После того, как я попала в люк, то едва справилась с управлением и после еще и в поребрик врезалась. Буду судиться», — резюмировала девушка.
Ситуации с оставленными открытыми люками на дорогах Новосибирска происходят регулярно. В конце прошлого года стало известно о том, что новосибирец отсудил у мэрии 90 тысяч рублей за колеса, пробитые в дорожной яме.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено читательницей НГС Алёной