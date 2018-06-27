Новосибирцы признались, что не успевают заканчивать работу вовремя
Портал по поиску работы Зарплата.ру выяснил у новосибирцев, успевают ли они заканчивать работу к установленным срокам.
На вопросы портала ответили 1300 человек.
«По словам 60% респондентов, в их компании обычно ставятся жесткие сроки выполнения задач. 33% горожан признались, что дедлайны ставятся ориентировочно и их можно двигать. У 7% опрошенных вообще нет понятий задач и дедлайнов в работе», — говорится в сообщении портала.
39% новосибирцев рассказали, что при несоблюдении сроков выполнения той или иной задачи работодатель составляет с сотрудником серьезный разговор. А 32% рискуют быть лишены премии или даже уволены в такой ситуации. Каждый десятый респондент отметил, что его начальство не обращает внимания на просроченные дедлайны. 9% уверяют, что в их организации сотрудники всегда укладываются в поставленные сроки, и неприятных ситуаций ни разу не было.
Треть опрошенных признались, что всегда укладываются в сроки, а несоблюдение дедлайна — это нестандартная ситуация.
53% жителей Новосибирска рассказали, что иногда случаются такие ситуации, когда задача не выполняется в срок. А 15% признались, что довольно часто не укладываются в дедлайны.
24% горожан отметили, что в их компании обычно ставятся такие сроки для выполнения задач, в которые вполне реально уложиться. Половина респондентов рассказали, что сроки реальные, но работы обычно так много, что успеть сложно. 15% пожаловались на заниженные дедлайны, выдержать которые почти невозможно. А 11% новосибирцев обычно работают в свободном темпе, так как никто не ставит им конкретных сроков.
В своём прошлом исследовани специалисты Зарплаты.ру выясняли, готовы ли новосибирцы опаздывать на работу из-за чемпионата мира по футболу.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова