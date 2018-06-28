«Пострадали из-за стихии»: мэрия назначила ответственного за ремонт тротуаров у памятника императору

Тротуарную плитку смыло дождевой водой
Тротуарную плитку смыло дождевой водой

В мэрии рассказали, когда починят тротуарную плитку в парке «Городское начало», которую смыло во время ночной грозы 26 июня.


В ответ на запрос корреспондента НГС, в пресс-центре мэрии сообщили, что ремонтом набережной займётся Сибирская генерирующая компания (СГК).


«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, восстановление благоустройства в парке "Городское начало" будет производиться филиалом "Тепловые сети" в трехдневный срок», — сообщили в пресс-центре мэрии.


В СГК пояснили, что в ходе ремонта в парке «Городское начало» будет уложена плитка и восстановлены смытые ливневыми потоками ступеньки.


«Благоустройство дорожки и ступенек на территории парка "Городское начало", которые пострадали из-за стихии (сильного ливня и образовавшихся в его результате мощных потоков воды), в гарантийном порядке проведет подрядчик "Теплосетей". Размытый ливневыми потоками участок благоустраивался подрядчиком в 2017 году, работы были выполнены качественно и в соответствии с техзаданием — по нему плитка укладывается на песок, и данный способ фиксации плитки не выдержал ливневых потоков, которые были очень мощными в силу отсутствия в парке ливневой канализации», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании. 


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск ночью 26 июня, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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