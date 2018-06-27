Сатурн становится ярче в небе над Новосибирском: планета входит в противостояние с Солнцем

Сатурн можно наблюдать всю ночь в разных частях неба
Сатурн можно наблюдать всю ночь в разных частях неба

Сегодня вечером, 27 июня, Сатурн, Земля и Солнце выстроятся в одну линию - при таких условиях наблюдать за Сатурном в небе над Новосибирском станет проще.


«27 июня Сатурн вступает в противостояние с Солнцем. Это означает, что Земля в Солнечной системе сейчас расположена почти точно между Солнцем и Сатурном. Соответственно, гигантская планета полностью освещена Солнцем и находится ближе всего к Земле – на расстоянии "всего" 9,05 астрономических единиц или чуть больше 1,35 миллиарда километров», - рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Точный момент противостояния – 20 часов по новосибирскому времени.


Сейчас Солнце заходит примерно в 22:10 ,через час после этого на небе можно искать яркие звёзды и планеты, в том числе и Сатурн.


Для земных наблюдателей противостояние имеет три последствия.


«Во-первых, Сатурн виден на небе всю ночь в созвездии Стрельца, хоть и невысоко над горизонтом: вечером на востоке, ночью на юге, утром на западе. Если, конечно, нам повезёт с погодой.


Во-вторых, Сатурн непривычно яркий и заметный, немногим тусклее Меркурия и Марса.


И в-третьих, если у наблюдателя есть хоть какой-то оптический инструмент – бинокль или телескоп, то именно сейчас легко разглядеть знаменитые кольца Сатурна. В противостояние из-за явления, называемого эффектом Зелигера, они несколько дней выглядят намного ярче и красочней, чем обычно. Рекомендуемое увеличение оборудования – от 15х.»


Все эти эффекты хорошо заметны в течение нескольких дней до и после момента противостояния, отметил Илья Орлов.


В прошлом году противостояние Солнца и Сатурна произошло раньше - 15 июня.

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