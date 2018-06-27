Прокуратура опровергла участие прокурора в субботнем конфликте на воде

Видео с конфликтом заинтересовало не только следователей, но и прокуратуру

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после публикации видео стычки между агрессивными отдыхающими на набережной Новосибирска и водителем лодки - один факт из ролика оказался опровергнут.







«Установлено, что назвавшийся "прокурором района" мужчина никогда в органах прокуратуры не работал, никакого отношения к правоохранительным органам не имеет, в настоящее время работает в службе безопасности одной из фирм», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





Обстоятельства произошедшего выясняются.





Накануне проверку после публикации ролика начало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.





Конфликт, который привлёк внимание следователей и прокуроров произошёл вечером субботы, 23 июня. Его записала на видео одна из очевидцев, девушка Анастасия.





Компания друзей решила прокатиться на лодке, которую они вместе с водителем взяли около плавучего развлекательного комплекса «Чайка» около Октябрьского моста в Новосибирске.





Когда отдыхающие подъехали уже к Бугринскому мосту, они увидели лодку, как рассказала накануне корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» Анастасия, с мужчиной без спасательного жилета и четырьмя детьми в жилетах. Испугавшись за детей, водитель, у которого, по словам девушки, было удостоверение инспектора морского флота, включил сирену и заставил причалить к берегу. Там их уже ждала большая компания.





«Они накинулись на водителя, видите ли, наш водитель их подрезал, хотя он просто хотел уберечь от этого отца, они начали орать и махать кулаками на водителя, смахнули его кепку и тянули жилет, это было все так очень жестоко», — описала ситуацию в сообщении НГС Анастасия.





Кроме того, по словам девушки, женщины и мужчины с берега начали штурмовать лодку и оскорблять пассажиров лодки. Анастасия включила камеру на телефоне — на видео попал в том числе мужчина, который несколько раз добавляет, что он прокурор района.







