Лошадью ходи: в Новосибирске подготовили первых в России школьных педагогов по шахматам

Обучением занимались представители федерации шахмат Новосибирской области
Обучением занимались представители федерации шахмат Новосибирской области


Новосибирский государственный технический университет выдал дипломы первым в России педагогам, которые смогут учить детей шахматам. Выпускниками курса стали 36 специалистов.


Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.


«Важным моментом для создания этой программы было собрать и объединить в одном курсе разрозненные модули, начиная от основ педагогики до правил проведения международных соревнований. Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате», — рассказал члена президиума федерации шахмат Новосибирской области Алексей Долгов.


Обучение специалистов длилось почти пять месяцев. Будущие педагоги изучали особенности проведения уроков по изучению свойств шахматной доски и фигур, основы преподавания курса в школах и историю шахматной стратегии.


«По данным Федерации шахмат Новосибирской области, для введения всеобщего шахматного обучения в регионе нужно подготовить около 500 преподавателей. Сейчас шахматы преподаются более чем в двухстах школах Новосибирской области, пока занятия в основном проходят в формате кружков», — говорится в сообщении пресс-службы НГТУ.



Ранее мы рассказывали о студенте НГТУ, который разработал единственную в России программу, печатающую черепа из титана. 

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