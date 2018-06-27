Лошадью ходи: в Новосибирске подготовили первых в России школьных педагогов по шахматам

Обучением занимались представители федерации шахмат Новосибирской области





Новосибирский государственный технический университет выдал дипломы первым в России педагогам, которые смогут учить детей шахматам. Выпускниками курса стали 36 специалистов.







Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.







«Важным моментом для создания этой программы было собрать и объединить в одном курсе разрозненные модули, начиная от основ педагогики до правил проведения международных соревнований. Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате», — рассказал члена президиума федерации шахмат Новосибирской области Алексей Долгов.





Обучение специалистов длилось почти пять месяцев. Будущие педагоги изучали особенности проведения уроков по изучению свойств шахматной доски и фигур, основы преподавания курса в школах и историю шахматной стратегии.







«По данным Федерации шахмат Новосибирской области, для введения всеобщего шахматного обучения в регионе нужно подготовить около 500 преподавателей. Сейчас шахматы преподаются более чем в двухстах школах Новосибирской области, пока занятия в основном проходят в формате кружков», — говорится в сообщении пресс-службы НГТУ.











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