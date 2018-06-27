На Новосибирскую область надвигается аномальная жара

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности

МЧС предупреждает о надвигающейся аномально жаркой погоде — с 27 по 29 июня температура в Новосибирской области поднимется до +30 градусов. 


«По прогнозу синоптиков, по юго-западу Новосибирской области вплоть до 29 июня прогнозируется аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше», — говорится в сообщении МЧС.


Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. А также советуют пить не менее двух литров воды в сутки и воздержаться от алкогольных напитков.

Утром 26 июня в Новосибирске массово перестали работать светофоры из-за ночной непогоды.

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