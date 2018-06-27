На Новосибирскую область надвигается аномальная жара
МЧС предупреждает о надвигающейся аномально жаркой погоде — с 27 по 29 июня температура в Новосибирской области поднимется до +30 градусов.
«По прогнозу синоптиков, по юго-западу Новосибирской области вплоть до 29 июня прогнозируется аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше», — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. А также советуют пить не менее двух литров воды в сутки и воздержаться от алкогольных напитков.
Утром 26 июня в Новосибирске массово перестали работать светофоры из-за ночной непогоды.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Иван Жежер
Фото Александра Ощепкова