Новый срок Меняйло: Путин назначил полномочных представителей в регионах

В Сибирском федеральном округе полпред останется прежним

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении полномочных представителей в регионах — Сергей Меняйло оказался в тройке полпредов, которые остались на своих должностях.







Информация о том, что Сергей Меняйло назначен полпредом Президента в Сибирском федеральном округе, опубликована 26 июня на сайте Кремля.





Кроме Сергея Меняйло на своих должностях остались полпреды в Северо-Западном и Южном федеральных округах, уточняет Газета.ру. По информации издания, новые полпреды теперь в Северо-Кавказском, Уральском и Центральном округах.





Сергей Меняйло занимает пост полномочного представителя президента в Сибирском Федеральном округе с 2016 года. До этого он был губернатором Севастополя.