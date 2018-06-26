Новый срок Меняйло: Путин назначил полномочных представителей в регионах

В Сибирском федеральном округе полпред останется прежним
В Сибирском федеральном округе полпред останется прежним

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении полномочных представителей в регионах — Сергей Меняйло оказался в тройке полпредов, которые остались на своих должностях. 


Информация о том, что Сергей Меняйло назначен полпредом Президента в Сибирском федеральном округе, опубликована 26 июня на сайте Кремля. 


Кроме Сергея Меняйло на своих должностях остались полпреды в Северо-Западном и Южном федеральных округах, уточняет Газета.ру. По информации издания, новые полпреды теперь в Северо-Кавказском, Уральском и Центральном округах. 


Сергей Меняйло занимает пост полномочного представителя президента в Сибирском Федеральном округе с 2016 года. До этого он был губернатором Севастополя. 

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