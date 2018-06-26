Адская пробка: на подъезде к площади Маркса погасли светофоры

Светофоры погасли на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко — транспорт движется в сторону площади Маркса со скоростью 2 км/ч.





Движение в сторону площади Маркса парализовано





По информации Яндекс.Карты, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко светофор перестал работать в 18:20. В 18:40 погас ещё один светофор — дальше по Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса.







«Аварийное отключение электроэнергии», — объяснили причину поломки в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении. По информации диспетчера, работы ведутся уже больше часа.





Из-за неработающих светофоров на подъезде к площади Маркса образовались пробки. По информации сервиса Яндекс.Пробки, по Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, Вертковской транспорт движется со скоростью не больше 2 км/ч.





Очевидцы сообщили, что в 19:15 регулировщиков на перекрёстках не было, поэтому все стоят «в адской пробке».





26 июня утром светофоры не работали в разных частях города после ночной грозы.