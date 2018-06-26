Адская пробка: на подъезде к площади Маркса погасли светофоры

Светофоры погасли на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко — транспорт движется в сторону площади Маркса со скоростью 2 км/ч. 


Движение в сторону площади Маркса парализовано
Движение в сторону площади Маркса парализовано


По информации Яндекс.Карты, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко светофор перестал работать в 18:20. В 18:40 погас ещё один светофор — дальше по Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Маркса. 


«Аварийное отключение электроэнергии», — объяснили причину поломки в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении. По информации диспетчера, работы ведутся уже больше часа. 


Из-за неработающих светофоров на подъезде к площади Маркса образовались пробки. По информации сервиса Яндекс.Пробки, по Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, Вертковской транспорт движется со скоростью не больше 2 км/ч. 


Очевидцы сообщили, что в 19:15 регулировщиков на перекрёстках не было, поэтому все стоят «в адской пробке». 


26 июня утром светофоры не работали в разных частях города после ночной грозы

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