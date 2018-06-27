В Новосибирске начали снимать фантастический фильм в избушке Бабы-яги

Начались съёмки нового фантастического фильма о перемещении из квеста в виртуальную реальность

В Новосибирске начались съёмки короткометражного фантастического фильма о перемещении из квеста в виртуальную реальность.







«Съёмки в основном на улице: главное, чтобы не подвела погода. Снимаются наши постоянные актёры и плюс победители [детского регионального] чемпионата моды и таланта. Фильм будет называться "Будь лучшей версией себя!". Это основной слоган чемпионата моды и таланта. И по их заказу мы сейчас снимаем такой фильм», — рассказала корреспонденту НГС о новом проекте директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.





По сюжету фильма победители творческого конкурса получают призы, в том числе билеты на квест с полным погружением в виртуальную реальность. На следующий день дети встречаются, чтобы пойти на квест. В итоге часть детей оказалась в лесу, а другие — в загадочном месте, эту сцену снимают в домике Бабы-яги в Новосибирском зоопарке. В фильме присутствуют и сказочные персонажи: красавица-колдунья, Баба-яга, феи, эльфы.





Цветы в человеческий рост, по замыслам авторов фильма, создавали сказочную атмосферу





Закончить съёмки нового фильма Наталья Рузайкина планирует в июле. А на днях кинокомпания Junior Film закончила съёмку фантастического фильма про пришельцев из будущего, в котором принял участие актёр сериала «Глухарь».