Новосибирец 20 лет ходил в один паб, а потом его купил

Группа компаний «Конквест» продала своё старейшее действующее заведение «Pub 501» в центре Новосибирска. Покупателем стал предприниматель, который был клиентом заведения со дня его основания в конце 1990-х годов.


Название бар получил от известной марки джинсов 
Название бар получил от известной марки джинсов 


Информацию о том, что «501» сменил владельца, НГС подтвердил руководитель «Конквеста» Олег Ионко. По его словам, заведению давно уже искали покупателя — им стал в конце концов предприниматель Алексей Чернов, который был завсегдатаем бара.


«Он у нас пива на большую сумму за всё время работы бара выпил, чем за бар заплатил», — в образной манере обрисовал сумму сделки руководитель «Конквеста».


За 20 лет работы внутри бара почти ничего не изменилось  
За 20 лет работы внутри бара почти ничего не изменилось  


«501» был открыт на улице Ленина в 1998 году как тематический «ковбойский» бар — в его интерьере использовались атрибуты Дикого Запада. Название бара было позаимствовано у самого известного бренда джинсов компании Levi`s. Первый магазин этой марки в Новосибирске располагался этажом выше и тоже принадлежал «Конквесту». 


Если не считать расположенный за городом ресторан «На даче», «501» остался единственным заведением «Конквеста», который сохранил не только название, но и интерьер. С 2014 года компания провела полную или частичную реконцепцию всех своих старых заведений («Суши яма», «Водкин дом», «Шансонье» и Old Irish), открыв на их месте совершенно новые проекты — «Мятный карась» «Аджикинежаль» и Drovamuka. Изменениям подвергся и клуб Rock City, который, впрочем, сохранил название.


В прошлом году новых владельцев обрело другое старейшее заведение в центре города — кафе «Шансонье» на улице Ленина. В этом году на нём сменилось вывеска — там открылось кафе KooK.

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