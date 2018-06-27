Новосибирец 20 лет ходил в один паб, а потом его купил

Группа компаний «Конквест» продала своё старейшее действующее заведение «Pub 501» в центре Новосибирска. Покупателем стал предприниматель, который был клиентом заведения со дня его основания в конце 1990-х годов.







Название бар получил от известной марки джинсов





Информацию о том, что «501» сменил владельца, НГС подтвердил руководитель «Конквеста» Олег Ионко. По его словам, заведению давно уже искали покупателя — им стал в конце концов предприниматель Алексей Чернов, который был завсегдатаем бара.







«Он у нас пива на большую сумму за всё время работы бара выпил, чем за бар заплатил», — в образной манере обрисовал сумму сделки руководитель «Конквеста».







За 20 лет работы внутри бара почти ничего не изменилось





«501» был открыт на улице Ленина в 1998 году как тематический «ковбойский» бар — в его интерьере использовались атрибуты Дикого Запада. Название бара было позаимствовано у самого известного бренда джинсов компании Levi`s. Первый магазин этой марки в Новосибирске располагался этажом выше и тоже принадлежал «Конквесту».





Если не считать расположенный за городом ресторан «На даче», «501» остался единственным заведением «Конквеста», который сохранил не только название, но и интерьер. С 2014 года компания провела полную или частичную реконцепцию всех своих старых заведений («Суши яма», «Водкин дом», «Шансонье» и Old Irish), открыв на их месте совершенно новые проекты — «Мятный карась» «Аджикинежаль» и Drovamuka. Изменениям подвергся и клуб Rock City, который, впрочем, сохранил название.





В прошлом году новых владельцев обрело другое старейшее заведение в центре города — кафе «Шансонье» на улице Ленина. В этом году на нём сменилось вывеска — там открылось кафе KooK.

