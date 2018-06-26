Новосибирцы вышли на пикет против повышения пенсионного возраста

В Новосибирске проходит пикет против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку перед ГПНТБ.





Пикет проходит 26 июня





Организатор пикета — Новосибирский обком КПРФ. Акция проходит с 17:00 до 19:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку перед ГПНТБ пришли больше 80 человек.







В акции приняли участие несколько десятков человек





Часть плакатов на тему повышения пенсионного возраста: «Пенсионная реформа — ограбление трудящихся», «Покойникам пенсия не нужна», «Помоги правительству — умри до пенсии».





На плакатах отчаянные подписи





Остальные просто предлагали правительству уйти в отставку. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет.





Некоторые участники акции призывают правительство уйти в отставку





В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).





Пенсионный возраст хотят повысить на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин





«Сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года.





Участники акции уверены, что большая часть людей не доживёт до пенсии





Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживёт до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет, ожидаемая продолжительность жизни первого женского "пореформенного" поколения 1971–1972 годов рождения — 73,6 года», — отметили организаторы акции.





Участники пикета против повышения пенсионного возраста планируют стоять с плакатами два часа





Выступления против повышения пенсионного возраста были также запланированы на 1 июля. Но мэрия отказала организаторам митинга. Его запретили устраивать на каждой из 4 площадок, которые просили активисты: перед оперным театром, в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и у памятника императору Александру III. Одна из причин отказа: готовящиеся на это число теракты и бунт.

