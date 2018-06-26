Новосибирцы вышли на пикет против повышения пенсионного возраста
В Новосибирске проходит пикет против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку перед ГПНТБ.
Организатор пикета — Новосибирский обком КПРФ. Акция проходит с 17:00 до 19:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку перед ГПНТБ пришли больше 80 человек.
Часть плакатов на тему повышения пенсионного возраста: «Пенсионная реформа — ограбление трудящихся», «Покойникам пенсия не нужна», «Помоги правительству — умри до пенсии».
Остальные просто предлагали правительству уйти в отставку. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).
«Сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года.
Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживёт до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет, ожидаемая продолжительность жизни первого женского "пореформенного" поколения 1971–1972 годов рождения — 73,6 года», — отметили организаторы акции.
Выступления против повышения пенсионного возраста были также запланированы на 1 июля. Но мэрия отказала организаторам митинга. Его запретили устраивать на каждой из 4 площадок, которые просили активисты: перед оперным театром, в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и у памятника императору Александру III. Одна из причин отказа: готовящиеся на это число теракты и бунт.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова