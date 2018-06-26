Два трамвая на правом берегу не будут ходить несколько дней

Два трамвайных маршрута временно прекратят ходить из-за ремонта путей
Два трамвайных маршрута временно прекратят ходить из-за ремонта путей

Два трамвайных маршрута на правом берегу Новосибирска временно закрываются из-за ремонта путей — чтобы разгрузить поток пассажиров, власти запускают дополнительные маршруты. 


«В связи с проведением работ по замене рельсошпальной решётки по улице Учительская на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной, в период с 00:00 30 июня 2018 года до 05:00 08 июля 2018 года осуществляется закрытие трамвайного движения», — сообщается на сайте Центра управления автоэлектротранспортом. 


Во время ремонта путей не будут ходить трамваи № 11 «Золотая горка — Северный посёлок» и № 14 «Сад Мичуринцев — пл. им. Калинина». 


Чтобы разгрузить поток пассажиров, на эти дни вводят дополнительные маршруты: № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка» и № 14К «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе». 


В июле из-за ремонта путей на Троллейном жилмассиве поменяются маршруты трамваев № 10 и 18

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