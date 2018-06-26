Два трамвая на правом берегу не будут ходить несколько дней
Два трамвайных маршрута на правом берегу Новосибирска временно закрываются из-за ремонта путей — чтобы разгрузить поток пассажиров, власти запускают дополнительные маршруты.
«В связи с проведением работ по замене рельсошпальной решётки по улице Учительская на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной, в период с 00:00 30 июня 2018 года до 05:00 08 июля 2018 года осуществляется закрытие трамвайного движения», — сообщается на сайте Центра управления автоэлектротранспортом.
Во время ремонта путей не будут ходить трамваи
Чтобы разгрузить поток пассажиров, на эти дни вводят дополнительные маршруты:
В июле из-за ремонта путей на Троллейном жилмассиве поменяются маршруты трамваев
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Анна Богданова
Фото из архива НГС