На Промышленной прорвало трубу: грязная вода залила двор и полилась в подъезд

Двор затопило во время испытаний

Днём 26 июня в Дзержинском районе Новосибирска вода залила двор, а затем полилась в один из ближайших домов на Промышленной.







«У нас "сталинка" и у нас входы в подъезд ниже уровня земли: надо спуститься на полметра. Нам глина с водой хлещет из колодца из соседнего дома прямо в наш дом. Мы черпаем воду в тазики, а потом из тазиков на улицу», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Промышленной, 1А.





Вода, по словам жительницы, забила недалеко от люка.





В компании СГК сообщили, что на Промышленной сейчас идут испытания теплотрассы.





«Там маленькая труба 50 мм, был выявлен дефект, он локализован, воду перекрыли. На горячее водоснабжение это никак не повлияет, потому что вода и так отключена, так как идут в этом районе испытания», — пояснили в компании. Дефект проявился в 16:15, в ближайшие время начнётся ремонт.





В СГК пояснили, что произошедшее не является аварией, поскольку аварии происходят неожиданно, а испытания происходят под контролем. Случившееся считается выявлением дефекта трубы.







Также в СГК отметили, что все испытания в Новосибирске застрахованы, если жители считают, что им нанесён ущерб, они могут обратиться с претензией в «Тепловые сети» или подать в суд.









Вода затекла в подъезд дома на Промышленной





Через некоторое время после аварии к воде из-под земли прибавилась дождевая вода





В начале июня НГС рассказывал про другую аварию, которая повлекла потоп, — тогда прорвало трубу «Горводоканала», и вода залила проезжую часть на площади Трубникова.