На Расточке закрыли разрушенный детский сад
Детский сад
Здание, в котором работает сад, построили в 1946 году в одно время с соседними домами на улицах Мира и Бурденко — закрыть его хотят уже с 2012 года, чтобы построить новый.
«В 2012 году приезжали, рядом через два дома была пекарня. Там раньше был детский сад, потом пекарня. <…> Эту пекарню снесли, а нам тогда говорили, что там будут строить детский сад, а мы пока будем работать, потом мы плавно туда перейдем. А потом выясняется, то это частная земля, <…> как начнёшь крутить, одно за другое цепляется», — объяснила корреспонденту НГС заведующая хозяйством детского сада «Василёк» Наталья Коновалова.
Сейчас, по её словам, сад находится в «аварийном или ограниченно работоспособном» состоянии — это подтвердила мартовская проверка, которую провела компания ПСК «Эверест».
«Здесь нет горячей воды, здесь в каждой группе стоят водонагреватели. Вот как вы себе это представляете? XXI век, современный детский сад!» — описывает работу сада Наталья Коновалова.
Но, несмотря на то, что проверка прошла в марте, родителям о закрытии детского сада сказали совсем недавно — приказ от департамента образования пришёл в образовательное учреждение только 20 июня. Теперь воспитанников (на сайте детсада указано, что в нём занимаются 119 детей) распределят по двум другим детским садам района —
Ближайший садик
У семьи Злотниковых в детский сад
«Они говорят: мы вам предоставляем садик на Бугринской роще, а он в 10 остановках от меня. Говорят, ваше право отказаться», — пересказал Алексей слова чиновников районной администрации.
Алексей Злотников утверждает, что его семье предложили ещё один вариант — подождать два года, пока на месте старого детсада не построят новый. Новосибирец заявил, что этот вариант его не устраивает. Он отметил, что поблизости к Расточке, кроме детских садов
В мэрии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с детским садом
До этого, в декабре 2017 года, проблемы были у другого детского сада на левом берегу Новосибирска — одну из групп в детсаду два раза за месяц закрывали на карантин.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлены Алексеем Злотниковым