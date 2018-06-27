На Расточке закрыли разрушенный детский сад

Детский сад № 80 построили еще в середине 1940-х годов
Детский сад № 80 построили еще в середине 1940-х годов

Детский сад № 80 «Василёк» на улице Мира, 9А в Кировском районе Новосибирска закроется уже в конце этой недели — не на лето, а навсегда. Родители одного из воспитанников детского сада рассказали, что им предложили места в других садах района или «подождать два года», пока на месте старого здания не построят новое. 


Здание, в котором работает сад, построили в 1946 году в одно время с соседними домами на улицах Мира и Бурденко — закрыть его хотят уже с 2012 года, чтобы построить новый. 


«В 2012 году приезжали, рядом через два дома была пекарня. Там раньше был детский сад, потом пекарня. <…> Эту пекарню снесли, а нам тогда говорили, что там будут строить детский сад, а мы пока будем работать, потом мы плавно туда перейдем. А потом выясняется, то это частная земля, <…> как начнёшь крутить, одно за другое цепляется», — объяснила корреспонденту НГС заведующая хозяйством детского сада «Василёк» Наталья Коновалова.


Сейчас, по её словам, сад находится в «аварийном или ограниченно работоспособном» состоянии — это подтвердила мартовская проверка, которую провела компания ПСК «Эверест».


«Здесь нет горячей воды, здесь в каждой группе стоят водонагреватели. Вот как вы себе это представляете? XXI век, современный детский сад!» — описывает работу сада Наталья Коновалова.


Так выглядит детский сад внутри
Так выглядит детский сад внутри


Но, несмотря на то, что проверка прошла в марте, родителям о закрытии детского сада сказали совсем недавно — приказ от департамента образования пришёл в образовательное учреждение только 20 июня. Теперь воспитанников (на сайте детсада указано, что в нём занимаются 119 детей) распределят по двум другим детским садам района — № 346 на улице Оловозаводской и № 398 на Новогодней.


Ближайший садик № 86, куда могли бы распределить детей, по словам родителей и Натальи Коноваловой, тоже требует ремонта.


У семьи Злотниковых в детский сад № 80 до недавнего времени ходил трёхлетний ребенок. В администрации Кировского района Алексею Злотникову выдали приказ о закрытии детского сада и сказали, что подобрали новый.


Приказ, который выдали Алексею в администрации Кировского района
Приказ, который выдали Алексею в администрации Кировского района


«Они говорят: мы вам предоставляем садик на Бугринской роще, а он в 10 остановках от меня. Говорят, ваше право отказаться», — пересказал Алексей слова чиновников районной администрации.


Алексей Злотников утверждает, что его семье предложили ещё один вариант — подождать два года, пока на месте старого детсада не построят новый. Новосибирец заявил, что этот вариант его не устраивает. Он отметил, что поблизости к Расточке, кроме детских садов № 80 и 86, есть ещё три, но там его ребёнку место выделить не могут. Сейчас мужчина планирует жаловаться в департамент образования мэрии, а, если это не поможет, в приёмную мэра Анатолия Локтя.


В мэрии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с детским садом № 80 — корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии.


До этого, в декабре 2017 года, проблемы были у другого детского сада на левом берегу Новосибирска — одну из групп в детсаду два раза за месяц закрывали на карантин.

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