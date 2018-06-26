«Был занят»: 19-летний новосибирец не пошёл в армию и получил штраф в 50 тысяч рублей

Когда судимость будет погашена, уклониста вновь призовут на службу 
Когда судимость будет погашена, уклониста вновь призовут на службу 

26 июня Дзержинский районный суд приговорил 19-летнего Узара Бусурманкулова к штрафу в 50 тысяч рублей за уклонение от призыва на военную службу. 


Суд установил, что с 23 мая 2017 года по 10 апреля 2018 года Бусурманкулов лично получал повестки в призывной пункт военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов. Однако осужденный не появлялся там, не имея на это ни законных оснований, ни уважительных причин.


«Он объяснял это тем, что не успевал в рабочее время и был занят, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска, гособвинитель Елена Балмаева. — Официально он не работает. Он учится на заочном отделении, законных оснований для освобождения от призыва на военную службу не имеет». 


Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Бусурманкулов признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) — суд назначил ему наказание в виде штрафа в пятьдесят тысяч рублей. 


По словам Балмаевой, осужденный теперь является судимым и не сможет призываться на военную службу — судимость будет считаться погашенной только через год со дня полной выплаты штрафа. 


Справка: Максимальная санкция, которая грозит за уклонение от службы в армии, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.


В апреле военные рассказали, сколько новосибирцев в этот весенний призыв отправят на службу в Президентский полк.

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