В московской больнице скончался поэт Андрей Дементьев

Он завещал похоронить себя в Твери или Москве

16 июля Андрею Дементьеву исполнилось бы 90 лет





В Москве на 90-м году жизни скончался известный поэт и телеведущий Андрей Дементьев.







— Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет, — сказал собеседник «Интерфакса».







Информацию о смерти подтвердила и супруга поэта Анна Пугач.







— К сожалению, он умер, — сообщила она агентству РИА Новости. — Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он ещё только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нём была сила духа и любовь к жизни.







По её словам, Андрей Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.







Андрей Дементьев родился 16 июля в Твери. Первое стихотворение — «Студенту» — он опубликовал в 1948 году. С 1967 года жил в Москве. Был редактором отдела поэзии издательства «Молодая гвардия», а затем работал в газете «Смена». В 1997 году стал директором ближневосточного отделения РТР, но через три года лишился должности из-за обличительных стихов в МК.









Всего издано более 50 книг Андрея Дементьева. Именно его стихотворением «Я знаю, что все женщины прекрасны» поздравил в этом году женщин с 8 Марта Владимир Путин.







