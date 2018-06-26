Фура зацепила «Ниссан» при повороте и собрала пробку на Авиастроителей

Столкнувшиеся автомобили собрали пробку

Днём 26 июня в Дзержинском районе Новосибирска фура столкнулась с автомобилем Nissan Primera.







Авария случилась около 14:45 на перекрёстке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.





«Грузовик с прицепом при повороте налево на 25 лет Октября зацепил автомобиль Nissan Primera, который стоял в пробке в правом ряду», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Авиастроителей образовался серьёзный затор. Скорость движения автомобилей упала до 7 км/ч.





Скорость автомобилей в пробке не превышает 7 км/ч





Вчера из-за сбоя в работе светофоров образовалась глухая пробка на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора.