Фура зацепила «Ниссан» при повороте и собрала пробку на Авиастроителей
Днём 26 июня в Дзержинском районе Новосибирска фура столкнулась с автомобилем Nissan Primera.
Авария случилась около 14:45 на перекрёстке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.
«Грузовик с прицепом при повороте налево на 25 лет Октября зацепил автомобиль Nissan Primera, который стоял в пробке в правом ряду», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Авиастроителей образовался серьёзный затор. Скорость движения автомобилей упала до 7 км/ч.
Вчера из-за сбоя в работе светофоров образовалась глухая пробка на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот yandex.ru/maps (2)