В Новосибирске сняли фантастический фильм с актёром сериала «Глухарь»

В Новосибирске закончились съёмки детского художественного фильма про пришельцев из будущего, переместившихся в наше время. Об этом НГС сообщила директор и продюсер кинокомпании Junior Film Наталья Рузайкина.







В фантастической короткометражке «Друзья из будущего» роль директора школы сыграл актёр театра и кино Тимофей Ленских

«Думаю, что мы его (фильм. — И.К.) назовём "Друзья из будущего". Планируется, что фильм будет [короткометражным], 25–30-минутным. <… > На площади Ленина открывается портал, и оттуда выходят странные дети — это пришельцы из будущего. Они прибыли в Новосибирск с целью показать детям, что нужно беречь окружающую среду», — описала сюжет фильма Наталья Рузайкина.







Фильм рассказывает о пришельцах из будущего, которые прибыли в Новосибирск, чтобы научить современников беречь окружающую среду





Фильм снимался в нескольких местах города, среди которых были школы, ТРЦ «Аура», городские улицы и т.д. Режиссёром игровой короткометражки выступила Мария Сорокина, работающая над созданием сюжетов для новосибирской версии «Ералаша». Одну из главных ролей сыграл новосибирский актёр театра и кино Тимофей Ленских, снимавшийся в сериалах «Глухарь» и «След».











В начале апреля НГС рассказал о запуске съёмок детской короткометражки о пришельцах из будущего.