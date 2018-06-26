Самым умным школьникам вручили золотые медали

В ДКЖ началась церемония награждения школьников Новосибирска золотыми медалями.


В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили 750 выпускников. Всего же школу окончили более чем 7,7 тысячи 11-классников. Больше всего медалистов — в школах Центрального округа.


Вручение медалей устроили в ДКЖ
Вручение медалей устроили в ДКЖ


Награждал отличников мэр Анатолий Локоть. «Вы наши золотые надежды, но не теряйте время, не теряйте потенциал, который вложили ваши педагоги, которого вы добились сами. Мы все уверены, что вы станете знаменитыми инженерами, медиками, лётчиками или космонавтами, или даже артистами. Вы прославите наш город», — заявил градоначальник.


Отличникам вместе с медалями вручили благодарственное письмо родителям и книгу — «Историю государства Российского» Николая Карамзина.


Золотые медали в этом году получили 750 школьников
Золотые медали в этом году получили 750 школьников


Медаль «За особые успехи в учении» даёт абитуриентам при поступлении в вуз до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

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