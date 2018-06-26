Больше трёх сотен домов на левом берегу остались без света

Сотрудники АО «РЭС» уже заняты ремонтом

Днём 26 июня больше трёх сотен домов в Ленинском и Кировском районах Новосибирска остались без света.







По информации пресс-центра мэрии, всего под отключение электричества попали 338 объектов, в том числе многоквартирные дома, частный сектор и социальные объекты.





«Отключение с 13:15 ориентировочно до 15:15. На месте работает АО "РЭС"», — прокомментировали в пресс-центре мэрии.





Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», причиной отключения электричества стало повреждение линии электропередачи. Без света остались дома на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Телевизионной, Хилокской и Учхозовской, а также частные дома на Бронных переулках.





Свет должен появиться в домах около 15:15





Одно из последних масштабных отключений электричества в Новосибирске случилось ночью 11 января: сильный ветер, обрушившийся на город, оставил без света больше 350 домов.

