Новосибирец нашёл на нудистском пляже зуб мамонта

Окаменелый зуб нашли на нудистском пляже 
Окаменелый зуб нашли на нудистском пляже 

Житель Академгородка Иван Зверев нашёл зуб мамонта на побережье Обского моря — находка весит около 2,5 килограмма.


«В эту субботу мы были на пляже, у меня сыну пять лет, он кидал камни в воду, — рассказывает Иван корреспонденту НГС. — Я ходил и смотрел, что он там за камни кидает. В очередной раз я увидел, как прям на кромке, на берегу — он не похож ни на что — какой-то странный слоистый камень с отростками. Я подумал, может быть, это микроорганизмы какие-то или кораллы. С друзьями обсуждали — никто не знал, что это такое».


Иван опубликовал фотографии на одном из форумов, где ему подсказали, что, скорее всего, это зуб мамонта. Он решил его законсервировать и оставить себе как сувенир. «Зубов таких полно. Стóят они тысячу рублей за килограмм, а он килограмма 2,5 весит. Его интереснее оставить себе как сувенир», — пояснил он и добавил, что зуб нашёл на нудистском пляже, рядом с Центральным, и после этого возвращался, но ничего подобного больше там не находил.


Учёные говорят, что зубы мамонта в НСО — не редкость 
Учёные говорят, что зубы мамонта в НСО — не редкость 


Старший научный сотрудник Института археологии СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Васильев подтвердил корреспонденту НГС, что находка Ивана Зверева — действительно зуб ископаемого.


«Чтобы сказать что-то конкретное, кто это — ранняя или поздняя форма мамонта или, может быть, трогонтериевый или хазарский слон, — нужно сделать серию промеров штангенциркулем, затем сравнить полученные данные с уже известными по литературе. Навскидку это верхний коренной зуб (половинка) последней смены ранней формы мамонта. <...> Этого добра хватает с избытком. Особой научной, и уж тем более материальной ценности этот зуб не представляет. Мой совет — выбросить его (со временем без консервации он рассыплется на пластины и обломки) либо положить на полку в качестве украшения», — пояснил он.


Недавно сотрудники Эрмитажа привезли в Новосибирск зубы древней свиньи — учёные просканировали их и выяснили, что им почти пять тысяч лет

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