Власти запретят парковку у общежития в тихом центре
Власти запретят парковаться на части улицы Чаплыгина в Железнодорожном районе Новосибирска.
«С 17 июля запрещается стоянка транспортных средств на улице Чаплыгина на участке от здания по адресу улица Чаплыгина, 2 до здания по адресу улица Чаплыгина, 4», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Это сделано для исключения остановки транспортных средств на проезжей части возле детско-юношеской спортивной площадки», — объяснили в мэрии.
В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)