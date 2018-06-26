Власти запретят парковку у общежития в тихом центре

Парковку запретят с 17 июля

Власти запретят парковаться на части улицы Чаплыгина в Железнодорожном районе Новосибирска.







«С 17 июля запрещается стоянка транспортных средств на улице Чаплыгина на участке от здания по адресу улица Чаплыгина, 2 до здания по адресу улица Чаплыгина, 4», — рассказали в пресс-центре мэрии.





На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».





«Это сделано для исключения остановки транспортных средств на проезжей части возле детско-юношеской спортивной площадки», — объяснили в мэрии.





Парковку запретят у общежития Новосибирского кооперативного техникума





В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.