Следователи ищут участников субботней разборки на воде

Простая прогулка на лодке закончилась разборками





Видео стычки между агрессивными отдыхающими на набережной Новосибирска и водителем лодки, которое выложила в социальные сети очевидица инцидента, заинтересовало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. В ведомстве начали проверку.







«Мы изучили эту видеозапись, увидели, что есть основание для того, чтобы подключиться к выяснению обстоятельств, поскольку на видео речь шла о том, что якобы имел место конфликт между группой мужчин и сотрудником одного из подразделений по обеспечению безопасности на воде», — рассказала старший помощник руководителя Яна Стрижова.







Сейчас в управлении пытаются найти всех участников конфликта и выясняют личность сотрудника одного из подразделений по обеспечению безопасности на воде, который попал на видео. Как пояснила Яна Стрижова, если нападение мужчин на инспектора подтвердится, то им может грозить статья уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ).





«Я рада, если так можно сказать, что они этим занялись, показания свои уже дала, и, я надеюсь, накажут виновных», — рассказала НГС очевидица Анастасия в переписке «ВКонтакте», которая записала конфликт на видео.







Произошло все вечером субботы, 23 июня. Компания друзей решила прокатиться на лодке, которую они вместе с водителем взяли около плавучего развлекательного комплекса «Чайка» около Октябрьского моста в Новосибирске.





Когда отдыхающие подъехали уже к Бугринскому мосту, они увидели лодку, как рассказала Анастасия, с мужчиной без спасательного жилета и четырьмя детьми в жилетах. Испугавшись за детей, водитель, у которого, по словам девушки, было удостоверение инспектора морского флота, включил сирену и заставил причалить к берегу. Там их уже ждала большая компания.





«Они накинулись на водителя, видите ли, наш водитель их подрезал, хотя он просто хотел уберечь от этого отца, они начали орать и махать кулаками на водителя, смахнули его кепку и тянули жилет, это было все так очень жестоко», — описала ситуацию в сообщении НГС Анастасия.







Кроме того, по словам девушки, женщины и мужчины с берега начали штурмовать лодку и оскорблять пассажиров лодки. Анастасия включила камеру на телефоне — на видео попал в том числе мужчина, который несколько раз добавляет, что он прокурор района.





Анастасия сняла грубые действия и оскорбления в адрес пассажиров и водителя лодки





«Женщина же накинулась на нас с оскорблениями, хотя мы просто пассажиры, начала поливать нас водой, мужики стали залазить к нам в лодку как ненормальные, потом к нам полез дед и хотел поднять на нас с друзьями руку, хотя мы просто пассажиры, водитель его отодвинул, — пересказала произошедшее Анастасия. — После чего я начала очень сильно плакать, слезы сами катились, я была в истерике, в женщинах что-то проснулось, и они начали успокаивать своих горе-мужей»







Прогулка на лодке на этих выходных чуть не обернулась трагедией для других новосибирцев — они попали в шторм на Телецком озере на Алтае.